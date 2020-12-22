Назван водительский стаж самых злостных участников ДТП

Наибольшее количество ДТП в России совершают люди со стажем вождения более 15 лет, говорится в статистических данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

«Самые высокие показатели аварийности отмечены в группе водителей со стажем управления транспортным средством свыше 15 лет. Количество ДТП, совершенных этой группой водителей, составляет 44675, число погибших [в таких ДТП] – 5261, раненых – 58450», – передает ТАСС текст документа.

Также там отмечено, что в этом году, как и в прошлые годы наибольшее количество ДТП совершено водителями возрастной группы от 30 до 40 лет, в этих происшествиях также отмечено наибольшее число погибших и раненых.

Всего, по данным МВД, за девять месяцев этого года произошло около 106 тысяч ДТП, в которых погибло более 11 тыс. человек и более 134 тыс.получили ранения.

Напомним, замглавы ГИБДД Владимир Кузин заявил, что в проект нового КоАП закладывается инструментарий для борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения.