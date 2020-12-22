Рубль снизился к доллару

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,81%, до 75,4075 руб., курс евро – на 0,64%, до 92,12 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 руб. впервые с 9 ноября 2020 года.

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