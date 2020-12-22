В Китае за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса

Китайские врачи за минувшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, при этом девять человек выписаны из медучреждений, следует из сообщения Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Из 15 новых случаев заражения 13 являются ввозными: шесть выявлено в Шанхае, три – в провинции Гуандун, по два случая – в автономном районе Внутренняя Монголия и провинции Сычуань. Еще два случая являются внутренними, выявлены в провинции Ляонин, передает ТАСС.

Всего с начала эпидемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4 149 заболевших, из которых 3 864 уже выздоровели, их выписали, 285 проходят лечение (из них трое находятся в тяжелом состоянии). Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за границы, не умер.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в материковом Китае достигло 86 867, умерли 4 634 человека, 81 909 пациентов выздоровели. Согласно информации властей, в стране сейчас насчитывается 324 активных случая заболевания, четверо заразившихся находятся в тяжелом состоянии.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. За последние сутки китайские медики выявили 17 человек с подтвержденным коронавирусом и отсутствием симптомов, 11 из них прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением в стране находятся 214 бессимптомных пациентов, 182 из которых прибыли из-за границы.

Тем временем консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.