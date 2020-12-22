Синоптики рассказали о погоде в Москве

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 8 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 5 – нуля градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.