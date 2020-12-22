Жителям Петербурга посоветовали не выезжать из города

Жителям Санкт-Петербурга не стоит выезжать из города, а гостям лучше не приезжать в Северную столицу из-за ситуации с коронавирусом, заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«На сегодняшний момент ситуация напряженная. У нас она обусловлена в первую очередь большой нагрузкой на систему здравоохранения, и соответственно по возможности жителям города (следует) не выезжать (из Петербурга). Почему были введены ограничительные мероприятия? Чтобы сюда не приезжали. У нас нет выбора», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «78».

Башкетова также напомнила, что Петербург не вводил ограничения на въезд и выезд из других регионов. «Петербург никогда не вводил никакие ограничения (на въезд и выезд). В отношении жителей Санкт-Петербурга другие регионы вводили ограничения в первую заболеваемость. В некоторых субъектах были жесткие ограничения и карантин 14 дней по прибытию в субъект. У нас такого в Петербурге не вводилось. Как будет развиваться дальше, я пока сказать не могу», – отметила Башкетова.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 204 565 случаев заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человек.

Тем временем губернатор города Александр Беглов заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, однако эпидемическая ситуация контролируемая.

В то же время в пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что павильон временного госпиталя «Ленэкспо» почти на 500 мест для пациентов с коронавирусом планируется открыть в Петербурге 22 декабря.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1870 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 204 565 случаев заражения COVID-19. Скончались 6917 человек. Выздоровели 119 002 человек.