В ЕС понадеялись на защиту от новой мутации COVID благодаря вакцине Pfizer

Весьма вероятно, что вакцина от коронавируса будет способна защищать и от нового типа COVID, выявленного в Британии, заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

«Мы думаем несмотря на то, что у нас нет всех подтверждений, весьма вероятно, что вакцина будет давать защиту также и против этого нового варианта», – ответил представитель EMA на вопрос по поводу нового типа вируса, обнаруженного в Великобритании, передает РИА «Новости».

В свою очередь исполнительный директор агентства Эмер Кук считает, что «нет четкой ясности для того, чтобы предположить, что вакцина не будет работать против нового варианта».

Ранее Кук сообщила, что Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».