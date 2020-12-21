Вакцину от коронавируса Pfizer зарегистрировали в ЕС

Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, сообщила исполнительный директор агентства Эмер Кук.

«Для вакцины выдано временное регистрационное удостоверение. Она рекомендована для использования для лиц старше 16 лет», – цитирует ТАСС Кук.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется через несколько дней после регистрации вакцины.

Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.