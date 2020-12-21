Собянин стал главой комиссии Госсовета по госуправлению

Мэр Москвы Сергей Собянин назначен главой комиссии Госсовета по госуправлению, а губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский возглавил комиссию по здравоохранению, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» – мэра Москвы Собянина С.С.; б) председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Здравоохранение» – губернатора Ивановской области Воскресенского С.С.», – цитирует документ РИА «Новости».

Кроме того, главой комиссии Госсовета по инвестициям назначен губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, а за туризм будет отвечать глава Приморья Олег Кожемяко, секретарем остался помощник президента Игорь Левитин.

По словам Левитина, состав президиума Госсовета будет включать 26 руководителей регионов, из которых восемь человек войдут туда на ротационной основе.

Согласно указу, в Госсовете созданы 18 комиссий по ключевым направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Инвестиции», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Молодежная политика», «Наука», «Образование», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Социальная политика», «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», «Транспорт», «Туризм, физическая культура и спорт», «Экология и природные ресурсы», «Экономика и финансы», «Энергетика».

Ранее президент России утвердил новый состав Госсовета и сам возглавил его. Также в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.