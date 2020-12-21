МИД подарил журналистам зимние шапки для «защиты от инфодемии»

В министерстве иностранных дел России подарили журналистам вязаные белые шапки, на которых изображено высотное здание министерства – «для защиты от инфодемии».

Помимо зимних шапочек журналисты получили подарочный мешочек с надписью «берегите голову». В пояснительной записке к подарку уточняется, что вязаные шапочки были изготовлены по специальному заказу министерства. В состав входит «5% шерстяная ткань международных отношений и акриловые нити здравомыслия 50%», передает РИА «Новости».

«Шапки на всю голову» рекомендуется использовать при лечении «острой дезинформации, для устранения последствий медиавирусов и профилактики вбросов». Применять шапки следует при обнаружении антироссийской пропаганды в СМИ – надвигать на глаза и уши.

В министерстве обещают эффективное «инфофармакологическое действие», в частности, обострение критического мышления и фактчекинга и рост антител к фейкам. В качестве противопоказаний указаны – русофобия и «НАТО головного мозга». Использовать зимние шапочки следует с осторожностью, в числе побочных действий перечислены «головокружение от успеха и индивидуальная МИДийная непереносимость».

Новогодний подарок рекомендуется использовать и при просмотре брифингов официального представителя МИД России – так эффект будет усиливаться, пообещали в МИД.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Собчак в своем Telegram-канале разместила фотографию официального представителя МИД с головой памятника. Отвечая ей, МИД в своем Telegram пообещал подарить Собчак «шапку на всю голову» как «лучшему СММ-волонтеру».