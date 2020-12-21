Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Болгарию

Военный атташе при посольстве России в Болгарии, обвиненный в шпионаже и объявленный персоной нон грата, покинул республику, сообщили в российском диппредставительстве.

«Российский дипломат в понедельник около полудня покинул территорию Болгарии через границу с Турцией», – передает сообщение посольства ТАСС.

В пятницу МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата по обвинениям в шпионаже. По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США.

В октябре Россия выслала двух болгарских дипломатов в ответ на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.