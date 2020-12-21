RT признан лучшим диджитал-брендом из России

Российский телеканал RT возглавил список компаний, чьи победы впервые вывели Россию в рейтинг самых успешных стран в диджитал-сфере, свидетельствуют данные рейтинга International Webby Winner Index.

Всего в 2020 году RT получил две высшие награды Webby Awards, а также дважды становился финалистом премии, сообщает телеканал.

В частности, документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал в мае People's Voice Award в двух категориях – «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объемная съемка» и «Новости». Также этот фильм стал финалистом в категории «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Анимация».

Кроме того, AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, приуроченная к столетию со дня расстрела царской семьи, в апреле стала финалистом в категории «Лучшее использование дополненной реальности». В рамках #Romanovs100 было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива Романовых с технологиями дополненной реальности.

The Webby Awards – самая известная и авторитетная награда, присуждаемая ежегодно лучшим в мире интернет-проектам: сайтам, видеороликам, мобильным приложениям. Престиж награды подтверждают имена победителей прошлых лет: Amazon, eBay, Yahoo!, Google, BBC, CNN, Wikipedia, YouTube.