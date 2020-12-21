Песков согласился с заявлением Дерипаски о санкциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с мнением российского миллиардера Олега Дерипаски о том, что санкции – это разновидность гибридной войны.

«Однозначно можно согласиться с Дерипаской в том, что, безусловно, вот эти рестрикции. (...) Это действительно разновидность гибридной войны», – сказал Песков, комментируя отношение Кремля к словам Дерипаски.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что санкции – это рестрикции, которое легитимизированы с точки зрения международного права, они принимаются по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».



«То есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями. Это если, так сказать, придираться к букве закона», – добавил Песков.



Он также пообещал, что об инициативе Дерипаски о введении уголовной ответственности за «провоцирование» санкций услышат депутаты и президент.

«Посмотрим, приведет ли это к формулированию [законодательной инициативы], сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции», – заключил Песков.

Напомним, Дерипаска призвал ввести уголовное наказание для тех, кто провоцирует санкции против россиян и компаний из России, миллиардер сравнил подобные действия с изменой Родине.