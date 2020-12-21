Рубль снизился к доллару

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 3,34%, до 75,8 руб., курс евро – на 1,44%, до 91,11 рубля.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей, а евро – выше 91 рублей впервые с 3 декабря, передает ТАСС.

При этом на открытии торгов, курс доллара находился на уровне 73,9150 руб. (+0,77%), евро – 90,4550 руб. (+0,71%).

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