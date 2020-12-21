В Россию из-за пандемии не смогли въехать более 500 тыс. мигрантов из Таджикистана

Порядка 500 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана не могут въехать в Россию из-за закрытых границ на фоне пандемии коронавируса, заявил посол республики в Москве Имомуддин Сатторов.

Он напомнил, что таджикские трудовые мигранты приезжают в Россию на сезонную работу, однако этой весной большое количество мигрантов не смогли въехать на территорию России из-за закрытия границ, передает РИА «Новости».

«Когда границы открылись, вывозными рейсами вернулись на родину (из России) около 200 тыс. наших граждан. Въехать (обратно) нельзя – границы закрыты. С учетом того, что еще тысяч 300 не смогли въехать – это уже 500 тысяч», – пояснил посол.

Сатторов уточнил, что «в лучшие времена» в России насчитывалось около 600 тыс. сезонных трудовых мигрантов из Таджикистана. «Как минимум больше половины – их сейчас нет здесь... В связи с этой ситуацией наших граждан здесь значительно меньше, чем было до пандемии», – сообщил он.

Ранее председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев заявил, что высокие цены на авиабилеты мешают вернуться в Россию узбекским мигрантам, выехавшим из-за пандемии коронавируса.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о продлении сроков временного проживания мигрантов из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.

Газета ВЗГЛЯД писала, как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике.