Мишустин утвердил поручения по итогам пресс-конференции Путина

Взгляд
21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:56  |  vz.ru
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Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?  Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» - это по сути просто плавучий аэродром. Но каково состояние авиакрыла корабля? mil.ru
Командование ВМФ хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту, какие задачи потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло и почему на данный момент самолеты и летчики «Кузнецова» остаются его слабым звеном? Подробности...
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Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

Крымские татары более чем довольны пребыванием в составе России Сергей Мальгавко/ТАСС
C Украины приходят новые сообщения о потешном процессе над Иосифом Сталиным – «прокуратура республики Крым» ищет для вождя народов адвоката. По какому обвинению Киев собирается судить Сталина, почему процесс с юридической точки зрения выглядит анекдотом – и каким образом его реальная политическая цель связана с Россией и Крымом? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Европа – это не Шенген, а до Урала

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Относительно Рима и германцы, и славяне – варвары. Варвары, которые доказывают (в первую очередь сами себе) свою самодостаточность, полноценность. И тут Эрмитаж вкупе с германским МИДом фактически предлагают нам новую геополитическую стратегию – ту самую Европу без границ. Подробности...

Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...
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У России есть задачи поважнее большого спорта

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Нет большого мирового спорта, каким мы знали его в ХХ веке. Лишенный шарма цивилизационной соревновательности, он деградировал как культурная сущность. Вот в этом году отменили из-за коронавируса целую летнюю Олимпиаду – и кто всплакнул? Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Мишустин утвердил поручения по итогам пресс-конференции Путина

    21 декабря 2020, 10:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.

    «Федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, говорится в документе. О результатах этой работы они обязаны доложить в правительство», – сказано в сообщении на сайте правительства.  

    В частности, Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через МФЦ. Ответственными за исполнение назначены Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд. Срок выполнения поручения – до 25 декабря.

    Также премьер распорядился до 1 марта представить предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

    «Еще один пункт поручений премьера касается малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе предстоит оценить их финансовое состояние. При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство, при необходимости – с проектами соответствующих нормативных правовых актов», – сообщает пресс-служба правительства.

    Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов.


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