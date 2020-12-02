Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом

Президент Владимир Путин не намерен проводить встречу с Анатолием Чубайсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется», – сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос о том, планирует ли глава государства проводить встречу с Чубайсом.

В среду Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано.

В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития.