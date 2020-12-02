Против Порошенко возбудили новое дело

На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко в связи с подписанным им законом о процедуре назначения руководителей учреждений культуры, сообщил его адвокат Игорь Головань.

Согласно данным адвоката, дело касается подписанного Порошенко в январе 2016 года закона о назначении руководства учреждений культуры. «Еще одно производство зарегистрировано офисом генпрокурора [Украины] против [Петра] Порошенко за то, что в 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора [и контрактную форму трудоустройства] руководителей учреждений культуры», – сказал Головань, передает ТАСС со ссылкой на партию бывшего украинского лидера «Европейская солидарность».

Адвокат Порошенко назвал возбуждение дела попыткой нынешней власти «разрушить достижения <...> государства на европейском пути».

Месяц назад украинские правоохранители обратились с запросами к компетентным органам Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра за помощью в расследовании возможного отмывания средств экс-президентом Украины.

Напомним, в сентябре против Порошенко Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел, в том числе по статьям «госизмена», «финансирование терроризма» и «захват государственной власти». В октябре офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело о подготовке Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013-2014 годах и в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с уголовными делами, возбужденными на Украине в отношении Порошенко.