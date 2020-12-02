В США назвали возможные цели убийства Израилем иранского ученого-ядерщика Парламент Израиля одобрил законопроект о самороспуске 2 декабря 2020, 16:42 Текст: Алексей Дегтярев

Израильский парламент (Кнессет) принял на предварительном чтении выдвинутый оппозицией проект закона о досрочном самороспуске. Во время поименного голосования 61 депутат высказался за досрочный роспуск однопалатного парламента 23-го созыва, 54 - против документа, передает ТАСС. Проект закона предложил в парламенте лидер оппозиции, глава блока «Еш Атид – Телем» Яир Лапид, сообщает РИА «Новости». Для того чтобы проект закона приняли окончательно, ему предстоит пройти еще три чтения. Прошлый самороспуск парламента 22 созыва произошел в декабре 2019 года.

