ЕС решил создать с США новый канал сотрудничества по безопасности и обороне

Еврокомиссия считает, что Евросоюзу и США следует создать новый канал сотрудничества по вопросам безопасности и обороны.

«Должен быть создан структурированный диалог между ЕС и США по вопросам безопасности и обороны с комплексным подходом к безопасности и на основе общего стратегического видения», – говорится в материалах ЕК, передает РИА «Новости».

Он должен включать в себя обмен мнениями о возможностях трансатлантического сотрудничества. «В этом контексте ЕС и США должны работать над существенным улучшением и расширением обмена информацией», – считает Еврокомиссия.

В среду Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии.

ЕК представила предложение по «Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений». В пресс-релизе комиссии говорится, что «победа избранного президента Джо Байдена» в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью дают уникальную возможность разработать новую трансатлантическую стратегию развития отношений. Там же отмечается, что она может быть согласована в ходе саммита ЕС-США в первой половине следующего года.

Напомним, между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, США вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану. В свою очередь Байден в случае победы на выборах главы государства пообещал возобновить участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.