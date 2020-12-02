Названа снижающая риск заражения COVID-19 болезнь

Израильские ученые считают, что люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом, говорится в исследовании, опубликованном на портале ScienceDirect.

По словам одного из авторов исследования, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов, передает РИА «Новости».

Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку. Во-вторых, большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.

Ученые отмечают, что в случае с такими пациентами также действует социальный фактор.»Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены», – объяснил Мерзон.

Учены считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила о «сенсационной информации», обладателями которой стали исследователи коронавируса. По словам Малышевой, блокировать заболевание COVID-19 позволяет не только наличие антител.

За минувшие сутки в России выявлено 25 тыс. 345 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания.