Токаев сообщил о скором производстве российской вакцины в Казахстане

В Казахстане намерены в ближайшее время построить завод по производству российской вакцины от коронавируса, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на сессии совета ОДКБ.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], за содействии в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», – заявил Токаев, передает ТАСС.

В ходе сессии российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия прорабатывает вопрос поставок вакцины «Спутник V» от коронавируса и ее производства в государствах ОДКБ.

В ноябре Токаев сообщал, что Нур-Султан и Москва достигли договоренности о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса.

Напомним, в августе Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.