Кремль оценил возможное придание русскому языку госстатуса в Карабахе

Москва приветствует возможное придание русскому языку статуса второго государственного в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Русский язык – он в любом случае и в Карабахе используется, он и в Армении используется, на русском говорят и в Азербайджане, на русском вообще говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза. И говорят, потому что это удобный язык общения, и его по-прежнему изучают», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в Кремле готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владением русского языка. При этом Песков уточнил, что Россия не выступает с предложением сделать русский язык вторым государственным Армении и Азербайджану, поскольку это внутреннее дело стран.

«Это не является темой переговоров или темой контактов, это де-факто ситуация, когда на русском говорят и в Азербайджане, и в Армении», – добавил представитель Кремля.

Ранее журналисты проекта Wargonzo со ссылкой на источники сообщили, что депутаты Национального собрания Карабаха разрабатывают законопроект, согласно которому русский язык станет вторым государственным после армянского.