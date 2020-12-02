В Кремле рассказали о порядке вакцинации чиновников от COVID-19

Вакцинация высокопоставленных чиновников от коронавируса будет добровольной, как и для всех россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это невозможно сделать в обязательном порядке. Это может быть только на добровольной основе. Хотя вы знаете, что многие также приняли на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Его также спросили, будет ли в будущем перед встречами чиновников с президентом Владимиром Путиным придаваться значение тому, вакцинировался ли человек. «Это зависит от заключения специалистов, инфекционистов, от заключения эпидемиологов и от того, что дальше будет происходить с эпидемиологическим фоном. Это не нам решать, мнение специалистов будет важно», – ответил пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что речь идет не о необходимости получить заключение непосредственно перед встречей с Путиным, а о выработке системы в целом.

Песков добавил, что обеспечение россиян вакциной от коронавируса является абсолютным приоритетом, на это нацелено внутреннее производство. «Абсолютный приоритет – это, естественно, россияне и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается, оно именно будет обеспечивать потребности россиян», – сказал Песков.

Он также отметил, что Путин получает абсолютно полную информацию по COVID-19, включая данные по смертности. Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ о возможном занижении в России смертности от коронавируса.

«Это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и (уровне) заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности», – сказал Песков, отвечая на вопрос, получает ли президент реальные цифры смертности в коронавирусных больницах, и почему данные не публикуются в сводках оперштаба.

Он также подчеркнул, что существует разная методология подсчета и определение причины смерти, поэтому цифры могут быть разные. «Но президент, еще раз повторяю, получает абсолютно полную информацию», – заключил Песков.

Напомним, COVID-19 уже был выявлен у 137 депутатов, им также болели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин, министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, коронавирусом заболел глава Счетной палаты Алексей Кудрин.