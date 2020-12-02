Корвет Балтфлота «Бойкий» отправился на базу после похода в Атлантику

Корвет Балтийского флота «Бойкий» направляется в пункт постоянного базирования Балтийск после выполнения задач дальнего похода в Атлантике, сообщили в пресс-службе флота.

«Корвет «Бойкий», находящийся в дальнем походе, завершил выполнение плановых учебно-боевых задач в зоне ответственности Балтийского флота в акватории Атлантического океана и следует в Балтийск», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы, уточнившего, что прибытие корабля в базу ожидается в конце недели.

Сейчас «Бойкий» проходит проливы, соединяющие Северное море с Балтийским.

Напомним, в октябре экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» Балтийского флота в ходе пополнения запасов топлива и воды от танкера в Северном море отработали противодействие условным террористам.