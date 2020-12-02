Масляное пятно обнаружили на реке в районе Живописной бухты в Москве

Масляное пятно площадью 100 кв. метров обнаружено на поверхности воды в районе Живописной бухты в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Поступило сообщение о загрязнении поверхности воды в районе Живописной бухты, обнаружено масляное пятно размером 10х10 метров», – сообщил источник ТАСС. На место выехали спасатели с запасом биосорбента для удаления пятна.

Напомним, в пятницу на Москва-реке было обнаружено масляное пятно в районе Строгинского моста.