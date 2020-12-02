Вышедший на охоту амурский тигр загнал людей в кафе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае удалось снять на видео тигра, который решил поохотиться около кафе в поселке Лидога. Пострадавших нет: ставшая целью зверя собака убежала, а очевидцы спрятались внутри заведения.

Видео опубликовал в Twitter пользователь Петр Кучин.

«Тигр в конуру полез, правда башка не влезает у него туда. Собака оторвала цепь, убежала. Прямо около меня стоит. Что-то он на меня так смотрит нехорошо»: Тигр вышел пообедать к придорожному кафе в Хабаровском крае. тк Пул3.



Чё, тигр уж и в кафе не не может поужинать? pic.twitter.com/FPojU9xxDQ — Петр Кучин (@smir_ep) December 2, 2020

Инцидент произошел накануне, 1 декабря. По словам автора видео, тигра заинтересовала живущая около заведения собака, но ей удалось оборвать цепь и сбежать. Люди, увидев зверя, сбежали в кафе.

Сам свидетель вел съемку из автомобиля.

На кадрах можно заметить, как тигр пытается залезть на конуру и даже в нее. Он несколько раз «нехорошо» посмотрел в сторону оператора, но позже скрылся.

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