Российские миротворцы разминировали школу в Карабахе

Российские миротворцы завершили обследование и расчистку территории школы №10 в Степанакерте от взрывоопасных предметов, работа по разминированию социальных объектов в Нагорном Карабахе продолжается, сообщили в Минобороны.

«За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы №10 Степанакерта», – сообщается на сайте ведомства.

Также российские специалисты помогали восстанавливать электричество и теплоснабжение. В ближайшее время при поддержке миротворцев планируют открыть другие учебные заведения.

Отмечается, что всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 га местности, около 12 км дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.

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