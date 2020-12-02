В НАТО обвинили Россию в продолжении «агрессивной политики»

Россия продолжает «напористую политику и агрессивные действия», утверждается в стратегическом отчете НАТО.

В публикации утверждается, что «Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО», передает РИА «Новости».

В отчете также говорится о «негативно влияющей на безопасность евроатлантического региона» активной деятельности России на Черном и Балтийском море, в Арктике и восточном Средиземноморье. Также утверждается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии.

«В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса», – утверждают авторы отчета.

Они считают, что НАТО следует сохранить двусторонний подход по отношению к России, который заключается и в «сдерживании» и диалоге. Кроме того, альянсу рекомендуют оставаться открытым для обсуждения мирного сосуществования и позитивно реагировать на «конструктивные изменения» в позиции российской стороны.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран НАТО высказались за диалог и «сдерживание» России.



