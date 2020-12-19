Кудрин вылечился от коронавируса

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус, однако остается работать дистанционно.

«Вчера получил второй отрицательный тест (на коронавирус). Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя», – написал он на своей странице в Twitter.

2 декабря Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что болезнь проходит «сносно».

За минувшие сутки в России выявлено 28 тыс. 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн.