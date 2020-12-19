В Стерлитамаке открыли новый инфекционный центр

В Стерлитамаке открылся филиал Республиканского клинического инфекционного центра. В церемонии открытия приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, замминистра здравоохранения России Евгений Камкин и первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По видеосвязи из Москвы врачей республики с этим важным событием поздравил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говорится на сайте главы Башкортостана.

«Полгода назад мы с Радием Фаритовичем Хабировым торжественно открыли клинический инфекционный центр в Уфе. Тогда мы говорили, что проект быстровозводимых госпиталей необходимо тиражировать. Ведь в условиях пандемии такие объекты очень востребованы. И сегодня у нас вновь прекрасный повод для гордости и радости. В Стерлитамаке открывается новый COVID-госпиталь. От всей души поздравляю всех, кто был причастен к его проектированию, кто его строил и кто будет здесь работать», – сказал Мурашко.

В свою очередь Хабиров отметил, что в Башкортостане открыт второй в этом году ковидный центр. «Когда возникает угроза жизни и здоровью людей, мы можем мобилизоваться и быстро, компетентно, качественно строить такие очень нужные объекты», – сказал глава Башкортостана.

По его словам, в этом году, кроме COVID-госпиталей в Уфимском районе и Стерлитамаке, в Башкортостане приступили к строительству хосписа, центра детской онкологии и гематологии. «Продолжаем возводить корпус Республиканского кардиоцентра и поликлинику РКБ имени Куватова. Ввели новый корпус онкодиспансера. Открыли в наших селах более 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Такого размаха, таких сроков и объемов в республике еще не было. Это наш долг перед врачами, многие из которых переболели и борются за жизни и здоровье наших жителей. Низкий им поклон! И спасибо строителям за настоящий героизм!», – добавил он.

Глава Башкортостана уточнил, что до 2024 года на развитие первичного звена здравоохранения из федерального бюджета направят почти 16 млрд рублей.

«Мы ставим задачу выйти из пандемии не ослабленными, а сильными, чтобы уверенно встретить возможные вызовы в будущем», – сказал Хабиров. По его словам, только в инфекционном центре в селе Зубово Уфимского района квалифицированную и качественную медицинскую помощь уже получили более 5 тыс. человек. «По нашему башкирскому проекту в Челябинске построили такой же медицинский центр. Планируют возводить еще один – в Ульяновской области. Такие «цветки курая» скоро распустятся во многих уголках России», – подчеркнул он.

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин отметил позитивное сочетание в стерлитамакской больнице инженерной мысли, современных строительных и медицинских технологий.

«Рекордные сроки возведения инфекционной больницы позволили создать медицинский трансформер, который в случае необходимости сможет принять до 400 пациентов. Но хочется верить, что этого не понадобится» – сказал Камкин, отметив, что опыт Башкортостана будет тиражироваться и в других регионах страны.

Между тем сенатор Валерий Рязанский выразил строителям свое восхищение построенным объектом и поблагодарил медицинских работников за спасение жизней и здоровья.

«Молодая управленческая команда в Башкортостане еще раз показала, как быстро и качественно надо решать поставленные задачи. Это мощный, прорывной проект. Так держать!», – сказал Рязанский.

На церемонии открытия Хабиров вручил государственные награды тем, кто внес наибольший вклад в строительство госпиталя, а Камкин наградил медработников инфекционного центра нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Затем глава Башкортостана вместе с почетными гостями осмотрели корпуса госпиталя, который в понедельник, 21 декабря, примет первых пациентов, а также пообщались с врачами.