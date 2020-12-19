В Стерлитамаке открыли новый инфекционный центр

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19 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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У России есть задачи поважнее большого спорта

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Нет большого мирового спорта, каким мы знали его в ХХ веке. Лишённый шарма цивилизационной соревновательности, он деградировал как культурная сущность. Вот в этом году отменили из-за коронавируса целую летнюю Олимпиаду – и кто всплакнул? Подробности...
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Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исконно-посконная тяга нашего народа к справедливости является важнейшим фактором, негативно действующим на массовые умонастроения. Сам подход, в котором во главу угла гражданами ставится столь рыхлая и неопределенная идея, очень опасен. Подробности...
Обсуждение: 153 комментария

Навальный – недуэлеспособный субъект

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Репутация визави такова, что принимать очередные разоблачения за чистую монету крайне затруднительно. Все-таки репутация «врет, как дышит», им упорно создавалась годами. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    В Стерлитамаке открыли новый инфекционный центр

    19 декабря 2020, 17:53

    Текст: Ксения Панькова

    В Стерлитамаке открылся филиал Республиканского клинического инфекционного центра. В церемонии открытия приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, замминистра здравоохранения России Евгений Камкин и первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

    По видеосвязи из Москвы врачей республики с этим важным событием поздравил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говорится на сайте главы Башкортостана.

    «Полгода назад мы с Радием Фаритовичем Хабировым торжественно открыли клинический инфекционный центр в Уфе. Тогда мы говорили, что проект быстровозводимых госпиталей необходимо тиражировать. Ведь в условиях пандемии такие объекты очень востребованы. И сегодня у нас вновь прекрасный повод для гордости и радости. В Стерлитамаке открывается новый COVID-госпиталь. От всей души поздравляю всех, кто был причастен к его проектированию, кто его строил и кто будет здесь работать», – сказал Мурашко.

    В свою очередь Хабиров отметил, что в Башкортостане открыт второй в этом году ковидный центр. «Когда возникает угроза жизни и здоровью людей, мы можем мобилизоваться и быстро, компетентно, качественно строить такие очень нужные объекты», – сказал глава Башкортостана.

    По его словам, в этом году, кроме COVID-госпиталей в Уфимском районе и Стерлитамаке, в Башкортостане приступили к строительству хосписа, центра детской онкологии и гематологии. «Продолжаем возводить корпус Республиканского кардиоцентра и поликлинику РКБ имени Куватова. Ввели новый корпус онкодиспансера. Открыли в наших селах более 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Такого размаха, таких сроков и объемов в республике еще не было. Это наш долг перед врачами, многие из которых переболели и борются за жизни и здоровье наших жителей. Низкий им поклон! И спасибо строителям за настоящий героизм!», – добавил он.

    Глава Башкортостана уточнил, что до 2024 года на развитие первичного звена здравоохранения из федерального бюджета направят почти 16 млрд рублей.

    «Мы ставим задачу выйти из пандемии не ослабленными, а сильными, чтобы уверенно встретить возможные вызовы в будущем», – сказал Хабиров. По его словам, только в инфекционном центре в селе Зубово Уфимского района квалифицированную и качественную медицинскую помощь уже получили более 5 тыс. человек. «По нашему башкирскому проекту в Челябинске построили такой же медицинский центр. Планируют возводить еще один – в Ульяновской области. Такие «цветки курая» скоро распустятся во многих уголках России», – подчеркнул он.

    Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин отметил позитивное сочетание в стерлитамакской больнице инженерной мысли, современных строительных и медицинских технологий.

    «Рекордные сроки возведения инфекционной больницы позволили создать медицинский трансформер, который в случае необходимости сможет принять до 400 пациентов. Но хочется верить, что этого не понадобится» – сказал Камкин, отметив, что опыт Башкортостана будет тиражироваться и в других регионах страны.

    Между тем сенатор Валерий Рязанский выразил строителям свое восхищение построенным объектом и поблагодарил медицинских работников за спасение жизней и здоровья.

    «Молодая управленческая команда в Башкортостане еще раз показала, как быстро и качественно надо решать поставленные задачи. Это мощный, прорывной проект. Так держать!», – сказал Рязанский.

    На церемонии открытия Хабиров вручил государственные награды тем, кто внес наибольший вклад в строительство госпиталя, а Камкин наградил медработников инфекционного центра нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

    Затем глава Башкортостана вместе с почетными гостями осмотрели корпуса госпиталя, который в понедельник, 21 декабря, примет первых пациентов, а также пообщались с врачами.


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