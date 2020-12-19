Пользователи зафиксировали сбои в работе «ВКонтакте» «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя 19 декабря 2020, 15:27 Текст: Ксения Панькова

Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» полностью восстановила работу после сбоя, сообщили в компании, отметив, что могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов. «У пользователей в течение нескольких минут могли возникать проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу», – приводит РИА «Новости» сообщение компании. Ранее пользователи «ВКонтакте» заявили о неполадках в работе социальной сети, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети пожаловались на проблемы с загрузкой сайта. В среду пользователи зафиксировали сбой в работе YouTube, Telegram и WhatsApp. Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании) и ряда стран Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу).

