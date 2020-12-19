В Госдуму внесли закон об отмене предоставления бухотчетности в госорганы

Правительство России предложило рассмотреть законопроект об отмене требований к организациям представлять в госорганы бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения.

С 2020 года отчетность и аудиторские заключения, направляемые в налоговую службу, отражаются в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИР БО). Эта система упрощает взаимодействие организаций с государством, а также обеспечивает доступ контролирующих органов к необходимым финансовым сведениям, передает РИА «Новости».

Некоторые организации до сих пор передают финансовые отчеты напрямую в госорганы, минуя ФНС.

Ранее пресс-служба кабмина поясняла, что, согласно проекту, внесенному в Госдуму на рассмотрение, повысится эффективность управления финансами за счет цифровизации процессов.

Это решение касается ФГУПов, поставщиков электроэнергии, естественных монополий и операторов электронных площадок в сфере закупок.