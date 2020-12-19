Москвичей предупредили о похолодании Синоптики рассказали о погоде в столице 19 декабря 2020, 06:11 Текст: Антон Антонов

Облачная снежная погода ожидается в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в Москве будет от двух до четырех градусов мороза, в ночь на воскресенье – до пяти градусов ниже нуля. В Подмосковье температура опустится до шести градусов мороза, в ночные часы на востоке области возможны заморозки до 11 градусов мороза. По данным синоптиков, в Московском регионе ожидаются снег и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы и снегопадов будет действовать в Москве и Подмосковье до 18.00 мск субботы. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит десяти метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба, передает ТАСС.

