Сотрудник главка МВД по Ставропольскому краю задержан по подозрению в убийстве 19 декабря 2020, 01:58 Текст: Антон Антонов

По подозрению в убийстве мужчины задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ставропольскому краю, сообщает полиция. Неделю назад женщина заявила об «исчезновении ее сына 1990 года рождения». В четверг его тело «с признаками насильственной смерти» нашли в лесном массиве на выезде из Ставрополя. Был «установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния». После служебной проверки полицейского «уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям» и «привлекут к ответственности», сообщает «МВД Медиа».

