Бывшего замглавы Росгвардии арестовали за мошенничество Пожар произошел в здании Мосгоргеотреста 19 декабря 2020, 00:19 Текст: Антон Антонов

На Ленинградском проспекте загорелось здание Мосгоргеотреста, сообщили в экстренных службах Москвы. Пожар начался на седьмом этаже. Огонь стал быстро распространяться и перешел на чердак. Площадь пожара выросла с 50 кв. м до 300 кв. м, ему был присвоен третий номер сложности из пяти. Из здания вывели 130 человек. На месте работает лаборатория по замерам ПДК, в МЧС сообщили, что «превышения нет». Позднее в столичном главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 00.31 мск. По информации МЧС, площадь пожара составила 500 кв. м, передает ТАСС.

