США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий

Россиянин Ильяс Сабиров, а также двое граждан Болгарии обвиняются в незаконном экспорте технологий в Россию, сообщил минюст США.

По версии США, 48-летний россиянин подозревается в сговоре с гражданами Болгарии Димитаром и Миланом Димитровыми для экспорта продукции, требующей специальной экспортной лицензии. Такая продукция может быть вывезена в Россию только по специальному разрешению. В заявлении минюста говорится, что Сабиров – глава компаний «Космос Комплект» и «Совтест Комп», которые также контролируют зарегистрированную в Болгарии компанию Multi Technology Integration Group EEOD. Через MTIG и пытались осуществить сделку. Дело будет слушаться в суде города Остин (штат Техас), передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, США внесли в черный список министерства торговли четырех граждан России и три российских юридических лица «за приобретение, попытку приобретения предметов, требующих получения лицензии». Кроме того, США внес в черный список 77 организаций. Большая часть из них – более 50 – из Китая.