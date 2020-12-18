Австрия ввела третий жесткий карантин

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении в стране третьего жесткого карантина, чтобы снизить показатели заболеваемости, вызванной коронавирусной инфекцией.

«С 26 декабря в результате новых мер снова будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг», – цитирует Курца ТАСС.

Первый жесткий карантин действовал в Австрии с марта по апрель этого года, второй – с 17 ноября. С 7 декабря власти частично отменили второй жесткий карантин. В стране открылись школы для младших классов, магазины, музеи, салоны красоты и массажа. Обычный карантин был продлен до 7 января. Ограничение выхода на улицу действует с 20.00 по 06.00. Закрыты бары и рестораны.

Ранее об ужесточении мер заявили власти Швеции.Это снижение количества посетителей ресторанов за столиками до четырех человек и запрет на продажу алкоголя в точках общепита после 20.00.

Также приняли усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса в Швейцарии. В кантонах с тяжелой ситуацией закрываются рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, с 22 декабря как минимум до 22 января.