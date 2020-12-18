Азербайджан закрыл сухопутную границу с Россией

Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года в связи с целью нераспространения коронавирусной инфекции, сообщили в посольстве республики в Москве.

«Сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.

Уточняется, что решение связано с ростом числа выявленных случаев коронавируса в обеих странах, а также ужесточением антикоронавирусных мер в самом Азербайджане.

По последним данным, в Азербайджане выявлено свыше 195 тыс. случаев коронавируса, выздоровели более 131 тыс. пациентов, 2133 человека погибли.

Между тем в России началась масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно. Вакцина уже доставлена во все российские регионы. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помогать странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса российскими вакцинами.