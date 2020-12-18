Алиев обсудил с главой ФСБ перемирие в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в пятницу встречу с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым, с которым обсудил выполнение трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

«Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение пунктов трехстороннего соглашения. Было отмечено, что ситуация стабильна. В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией», – сообщается на сайте Алиева.

Президент Азербайджана попросил передать Путину ответное приветствие, отмечается в сообщении.

Ранее российский лидер заявил, что в рамках трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе стороны конфликта должны остановиться на тех позициях, «где их застало подписание документа».

Алиев в свою очередь заявил, что слова Путина о Нагорном Карабахе являются сигналом тем силам, которые хотят помешать исполнению условий, оговоренных в трехстороннем соглашении.