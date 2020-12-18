Уровень доверия россиян к СПЧ существенно вырос

Уровень доверия россиян к Совету по правам человека при президенте России вырос с 28% до 48%, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Очень важно, что в этом году по опросам общественного мнения, которые проводили ФОМ и ВЦИОМ, существенно выросло доверие граждан к нашему институту», – передает слова Фадеева «Ридус» со ссылкой на РИА «Новости».

По его мнению, рост доверия связан с деятельностью правозащитников в период пандемии коронавирусной инфекции. «Мы это сделали, и граждане увидели изменения в работе, особенно в период эпидемии», – уточнил Фадеев.

В 2021 году СПЧ планирует сосредоточиться на реализации идеи о создании российского суда по правам человека. Фадеев призвал правозащитников «очень тщательно подойти к этой теме, чтобы не вбрасывать в общественной пространство сырые и неподготовленные материалы».

Кроме того, глава Совета по правам человека прокомментировал рассматриваемый в Госдуме законопроект о запрете финансирования митингов из иностранных источников.

«Было предложение о том, что теперь при подготовке к любому митингу надо заводить счет, этот счет должен быть понятен — откуда деньги, на что они потрачены. Наша поправка, что только для заметных больших митингов, в которых участвуют более 500 человек, потребуется такой счет и полный отчет о том, на что потрачены деньги», – отметил он.