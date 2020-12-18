Песков сказал, пользуется ли Путин смартфоном

Президент Владимир Путин периодически пользуется интернетом, но по-прежнему не прибегает к помощи смартфона, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Смартфона у него нет, это просто невозможно», – сообщил Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда». При этом Песков уточнил, что Путин пользуется интернетом, хотя времени на это у него не так много.

Также представитель Кремля напомнил, что в предыдущие дни Путин готовился к пресс-конференции, занимался актуальными для страны проблемами, в частности, ценами на продукты.

Песков уточнил, что с появившимися в интернете публикациями о ситуации с блогером Алексеем Навальным к президенту он не лез, иначе тот «сказал бы все, что положено говорить в такие моменты».

Ранее Песков призвал представителей СМИ не верить высказываниям якобы от лица президента Владимира Путина в соцсетях, глава государства не использует соцсети, любая приписываемая ему закавыченная информация – скорее всего, фейк.

Напомним, ранее Путин рассказывал, что положительно относится к техническому прогрессу и гаджетам. На вопрос, не вызывает ли этот прогресс дискомфорт, он сказал: «Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто».

Он добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит редко: «Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента».