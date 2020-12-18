Путин отметил важность продвижения русского языка на пространстве СНГ

Продвижение русского языка на пространстве Содружества независимых государств (СНГ) является очень важной задачей, в том числе с точки зрения его своевременного освоения трудовыми мигрантами, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите организации.

«2023 год (в СНГ) будет посвящен продвижению русского языка как языка межнационального общения», – отметил российский лидер, обратив внимание, что все участники саммита свободно, без переводчиков, общаются на русском языке, и это создает «определенную атмосферу» и облегчает работу.

«Но что еще более важно, это то, что в наших странах, в частности в России, работает большое количество трудовых мигрантов, и для всех нас, в том числе для миллионов этих людей, конечно, очень важно своевременное освоение русского языка», – передает слова Путина ТАСС.

Он напомнил, что 2021 год был объявлен в СНГ Годом архитектуры и строительства, а по итогам этого саммита планируется принять решение о том, чтобы утвердить 2022 год Годом развития народного творчества и сбережения богатого культурного наследия народов Содружества. «Мы всегда гордились таким наследием и культурным своеобразием каждого народа бывшего СССР, нельзя об этом забывать», – подчеркнул глава российского государства.

Путин в целом отметил, что Россия выступает за углубление гуманитарных связей между странами СНГ, призванных сохранить единое культурное и научно-образовательное пространство.