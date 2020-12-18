Разгадана загадка метронома Бетховена

Испанские ученые с помощью методов обработки больших данных проанализировали скорость воспроизведения сочинений Бетховена разными дирижерами и пришли к выводу, что великий композитор неправильно считывал показания метронома, и, следовательно, ошибочно указывал в рукописях темп своих симфоний.

Людвиг ван Бетховен был одним из первых композиторов, которые начали использовать метроном – устройство, запатентованное Иоганном Непомуком Мельцелем в 1810-е годы. Примерно с 1815 года Бетховен дополнял свои нотные записи числовыми метками с указанием ритма метронома, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал PLOS ONE.

Однако у большинства музыкантов и исследователей музыки эти цифры вызывают вопросы: если исполнять произведения в том темпе, который указал мастер, то получается слишком быстрый, как говорят искусствоведы, «бешеный» вариант.

Некоторые дирижеры, приверженцы так называемого историзма, так и делают, но чаще всего произведения Бетховена исполняют в «романтическом» стиле, то есть более медленно, чем рекомендовал композитор, а темп каждый оркестр выбирает по своему усмотрению.

Существует множество гипотез, которые пытаются объяснить загадку «метронома Бетховена». Одни предполагают, что прибор был сломан или плохо смазан, другие, что первоначальная конструкция метронома, которым пользовался Бетховен, отличалась от современной.