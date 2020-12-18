Российские синхронистки нашли способ обойти запрет на исполнение гимна

Запрет на использование флага и гимна страны не скажется на подготовке российских синхронисток к Олимпийским играм в Токио. В случае победы команда сможет самостоятельно спеть национальный гимн, заявила главный тренер сборной Татьяна Покровская.

«Это не означает, что мы прекратим тренировки и будем хандрить. Мы продолжим готовиться к Олимпиаде, где будем бороться за медали. Конечно, обидно, что будем без флага, но главное – взойти на пьедестал, а там уж мы и сами гимн споем», – передает ТАСС слова Покровской.

«Нам это все не очень понятно, но, видимо, если нас наказали, то есть за что. Но наш девиз – не хандрить, продолжать работать и быть здоровыми. В нашем виде спорта участвует не так много команд, поэтому все будут знать, что выступает российская команда», – добавила она.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.