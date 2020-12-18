Алиев предложил говорить о нагорнокарабахском конфликте в прошедшем времени

Разговор о конфликте в Нагорном Карабахе уже можно вести исключительно в прошедшем времени, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ.

Алиев заявил, что полностью согласен с президентом России Владимиром Путиным «в том, что, говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны говорить уже о том, что было в прошлом», передает ТАСС.

«Это уже история», – отметил он.

Ранее Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции разъяснил соглашение о перемирии в Карабахе.