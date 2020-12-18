Электричка задавила девочку в Подмосковье

Электричка задавила десятилетнюю девочку на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти ребенка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

По предварительным данным, девочка 2010 года рождения погибла в районе станции Фабричная сегодня примерно в 8.10, когда там проезжал электропоезд «Шиферная – Москва».

«Следственными органами... организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования малолетней девочки на Казанском направлении МЖД», – передает РИА «Новости» слова Марковской.

Она добавила, что на месте происшествия уже осмотрели подвижной состав поезда, опросили членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего.

Ранее электричка задавила двух безбилетников в Москве.