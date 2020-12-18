На Украине назвали условие для официальной встречи с Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна четко определить свою позицию о принадлежности Крыма, если она хочет посетить Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наши люди общались, я был готов провести с ней телефонный разговор. Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет – чей Крым?», – отметил Кулеба в интервью радио «Новое время».

По его словам, любой нечеткий ответ сыграет против самой Тихановской, «я здесь больше даже о ней забочусь, чем о себе».

Напомним, ранее Тихановская заявила, что воссоединение России с Крымом якобы противоречит международному законодательству.

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что Тихановская повторяет тезисы украинской пропаганды.