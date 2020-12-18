Радикальная грузинская оппозиция рассчитывает на поддержку Байдена

Радикально настроенная грузинская оппозиция, отказывающаяся работать в парламенте, рассчитывает на поддержку избранного президента США Джозефа Байдена, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил лидер выступающей за продолжение переговоров с властями оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили, радикальная часть оппозиции считает, что при новой администрации США «что-то изменится к лучшему в отношении Вашингтона к грузинской оппозиции».

По его словам, эту точку зрения главным образом отстаивает идеолог саакашвилевского режима Георгий Бокерия («Европейская Грузия»).

«Мы над этим смеялись», – сказал Александр Элисашвили, который раскрыл некоторые детали консультаций оппозиции.

«Также был разговор о том, что народ, замученный безработицей, бедностью и коронавирусом, выйдет на улицы, – сказал он. – Но я против волнений и революций».

«Европейская Грузия» – на самом деле это темная партия», - охарактеризовал он движущую силу радикалов в грузинской оппозиции.

Напомним, что осенние выборы в парламент выиграла правящая с 2012 года «Грузинская мечта». Оппозиция получила 60 мандатов из 150, но бойкотирует парламент, а ее часть отказалась от мандатов. Власти Грузии уже инициировали законопроект, по которому такие партии будут лишены государственного финансирования.

Западные послы призывают оппозицию войти в парламент. Однако радикалы жестко критикуют послов США и Германии, а также постпреда Евросоюза, обвиняя их в «сговоре» с «Грузинской мечтой».