Пашинян отменил участие в заседании Совета глав государств СНГ из-за смерти отца

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в назначенном на пятницу онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью своего отца Вовы Пашиняна, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Премьер Пашинян в это время будет участвовать в похоронах своего отца, поэтому и не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ. С армянской стороны в заседании никто не будет участвовать», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.



Напомним, заседание Совета глав государств СНГ запланировано на 18 декабря. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании, в ходе которого будут обсуждаться сотрудничество в рамках Содружества и борьба с коронавирусом. По итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.