Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,03% и достиг 3281,59 пункта, а индекс РТС – на 0,03%, до 1418,81 пункта, передает ТАСС.

К 10.16 индексы ускорили снижение: индекс Мосбиржи находился на отметке 3267,86 пункта (-0,45%), а индекс РТС торговался на уровне 1402,95 пункта (-1,15%).